Голоса 58 миллионов россиян по вопросу внесения поправок в Конституцию могут признать недействительными
Голоса 58 млн российских избирателей, могут признать недействительными. Соответствующее заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц
Голоса 58 млн российских избирателей, могут признать недействительными. Соответствующее заявление сделал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Григорий Мельконьянц указал на юридическую уязвимость досрочного голосования, которое проходило с 25 по 30 июня и не было предусмотрено федеральным законом о конституционной реформе. Проведение голосования в эти дни – является самовольным решением Центризбиркома.
По словам эксперта, данный факт позволяет обратиться в суд с требованием признать недействительными 58 млн голосов, которые были поданы «за» или «против» поправок в Конституцию. «Важно пронаблюдать за этапом обжалования этих голосований. Правовые перспективы в России не очень понятны, но есть международные инстанции», - заявил представитель «Голоса».
Григорий Мельконьянц также отметил, что власти сделали ставку именно на досрочное голосование, которое отличилось «особенно агрессивным» принуждением сотрудников бюджетных организаций к участию в плебисците. С принуждением столкнулись около 30 млн избирателей, то есть около половины всех, кто участвовал в голосовании с 25 по 30 июня.