Напавшего на журналиста «Медиазоны» полицейского заподозрили в незаконной бизнес-деятельности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал тщательным образом расследовать инцидент с нападением на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал тщательным образом расследовать инцидент с нападением на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке №2191 в Санкт-Петербурге.
«Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту, поэтому это все должно быть самым тщательным образом проверено», - заявил официальный представитель Кремля.
Одновременно с этим Дмитрий Песков заявил, что этот «отдельный инцидент» вряд ли может повлиять на мнение людей о голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Напомним, что Давид Френкель 30 июня приехал на участок для голосования, чтобы проверить поступившие сведения о возможном нарушении законодательства. Однако сотрудники полиции по неизвестным причинам решили выпроводить журналиста с избирательного участка, в результате чего сломали ему руку. В петербургской полиции первоначально утверждали, что никто руку журналисту не ломал.
Между тем, спецкорр «Медузы» Иван Голунов сообщил, что напавший на Давида Френкеля полицейский Денис Дмитриев может заниматься коммерческой деятельностью в нарушение федерального законодательства.
Голунов обратил внимание на коммерческие объявления на портале «Авито», в которых указан номер телефона, вероятно, принадлежащий сотруднику полиции. По этому номеру телефона можно найти свежие объявления на «Авито» о продаже пиломатериалов и найме сотрудников на пилораму с обещанием выплачивать деньги раз в неделю «без кидалова».
«Вероятно, очень совестливый человек - в свободное от бизнеса время работает полицейским за 25 000 рублей. Возможно, Дмитриев просто не знает, что по закону «О полиции» и закону «О госслужбе» он не имеет право заниматься бизнесом. Знал бы - сгорел со стыда», - отметил Иван Голунов.