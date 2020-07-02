На московском Арбате из-за отсутствия туристов закрываются сувенирные магазины и кафе
На Арбате из-за отсутствия туристов закрылись 14% кафе и магазинов. До пандемии трафик на Арбате сформировался как сугубо туристический. На эту улицу обычно приезжал каждый турист
На популярной туристической улице Москвы – Арбате – стали закрываться сувенирные магазины из-за отсутствия спроса.
«Комсомольская правда» подсчитала, что на Арбате из-за отсутствия туристов закрылись 14% кафе и магазинов. Издание отмечает, что до пандемии коронавируса трафик на Арбате сформировался как сугубо туристический. На эту улицу обычно приезжал каждый турист.
В сувенирных магазинах продавцы также жалуются на отсутствие туристов. Продать сувениры они не могут даже со скидкой, потому что некому.
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