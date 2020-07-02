02 июля 12:57
Власти Якутии ввели в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
В администрации Якутии сообщили, что сейчас специалисты занимаются тушением 30 лестных пожаров площадью 1,5 тысячи га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать четыре лесных пожара площадью около 150 га
В республике Якутия веден режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади лесных пожаров.
Глава региона Айсен Николаев сообщил, что режим ЧС введен в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV-V классом пожарной опасности в лесах, а также увеличением количества и площади лесных пожаров.
В администрации Якутии сообщили, что сейчас специалисты занимаются тушением 30 лестных пожаров площадью 1,5 тысячи га. За прошедшие сутки удалось ликвидировать четыре лесных пожара площадью около 150 га.