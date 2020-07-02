02 июля 12:50
В небе над Ростовом-на-Дону «чудом» не столкнулись два пассажирских самолета
В воздушном пространстве Ростова-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета. Речь идет о лайнере российской авиакомпании S7, выполнявшем рейс из Ростова в Москву, и самолете Emirates Airlines, летевшем из Осло в Дубай
Фото: rostov-transport.info
В воздушном пространстве Ростова-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета. Речь идет о лайнере российской авиакомпании S7, выполнявшем рейс из Ростова в Москву, и самолете Emirates Airlines, летевшем из Осло в Дубай.
Telegram-канал «112» сообщает, что российский самолет при наборе высоты пересекся с курсом лайнера Emirates Airlines.
Диспетчеры ростовского аэропорта заметили опасное сближение с опозданием, но два пассажирских лайнера «чудом» успели разойтись в воздухе.