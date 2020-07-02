Членам московских избиркомов заплатят за недельную работу на голосовании как за один день
В Москве члены избирком пожаловались на отсутствие денег за дополнительные дни работы. Изначально им говорили, что заплатят за недельную работу (голосование по поправкам к Конституции РФ длилось семь дней) больше, чем за однодневную работу
В Москве члены избирком пожаловались на отсутствие денег за дополнительные дни работы. Изначально им говорили, что заплатят за недельную работу (голосование по поправкам к Конституции РФ длилось семь дней) больше, чем за однодневную работу. В реальности же власти своего обещания не сдержали.
Член участковой комиссии №1293 района Выхино-Жулебино Михаил Зеленский сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что на третий день голосования сотрудники узнали, что заплатят им не больше, чем за обычные однодневные выборы. «Если это будет распространено на все выборы, мне кажется, серьезно подорвет и доверие, и готовность учителей в этом участвовать», - отметил член комиссии.
Отметим, что власти как раз обсуждают вопрос о распространении практики многодневного голосования на все выборы. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что избирателям в этом случае будет удобно прийти на участки в то время, когда они себе это могут позволить. В Центризбиркоме поддержали данную инициативу.