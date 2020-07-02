02 июля 11:46
В Екатеринбурге в больнице для коронавирусных пациентов скончалась депутат городской думы
Депутат находилась в общей палате госпиталя трое суток и скончалась в ночь на 2 июля. Перед смертью она хорошо себя чувствовала, подключение к аппарату ИВЛ не требовалось
Фото: web.archive.org
Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина скончалась в горбольнице №6, где находятся на лечении коронавирусные пациенты.
По официальным данным, депутат скончалась в результате оторвавшегося тромба. Был ли у Дерягиной выявлен коронавирус, не сообщается. Источник РИА Новости сообщил, что у парламентария были проблемы с сердцем, поэтому она лежала в «сердечной» палате.
Региональный портал URA.RU сообщает, что депутат находилась в общей палате госпиталя трое суток и скончалась в ночь на 2 июля. Перед смертью она хорошо себя чувствовала, подключение к аппарату ИВЛ не требовалось.