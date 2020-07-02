Кирилл Серебренников заявил об отсутствии у него денег на возмещение ущерба по делу «Седьмой студии»
«Я не могу покинуть страну до тех пор, пока не заплачу много денег министерству культуры, которых у меня определенно нет», - заявил режиссер в интервью The Hollywood Reporter
Режиссер Кирилл Серебренников сообщил об отсутствии у него денег на выплату штрафа, назначенного судом в рамках дела «Седьмой студии».
«Я не могу покинуть страну до тех пор, пока не заплачу много денег министерству культуры, которых у меня определенно нет», - заявил режиссер в интервью The Hollywood Reporter.
Кирилл Серебренников также сообщил, что люди со всего мира пишут ему и говорят, что начали сбор средств на оплату штрафа и «выкупа» его у российских властей.
Режиссер в этом интервью снова заявил, что не виновен в хищении бюджетных средств, за которое его осудили условно на три года. Серебренников выразил уверенность в том, что «однажды, когда изменятся обстоятельства, будет принято решение об оправдании».
Напомним, 26 июня Кирилл Серебренников был признан судом виновным в хищении 129 млн рублей, выделенных Министерством культуры РФ на популяризацию театрального искусства. Режиссер и другие фигуранты дела получили условные сроки, но их обязали выплатить государству 129 млн рублей ущерба.