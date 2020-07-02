02 июля 10:59
В России за сутки зарегистрировали 6 760 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 661 165 человек, из которых 428 978 человек полностью излечились. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 760 новых случаев заражения
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 661 165 человек, из которых 428 978 человек полностью излечились. За прошедшие сутки зарегистрировано 6 760 новых случаев заражения.
По данным оперштаба, от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 147 человек. За весь период наблюдения за распространением болезни умерли 9 683 человека.
В Москве выявлено 662 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 317, в Петербурге – 258, в Нижегородской области – 234, в Свердловской области – 224, в Ростовской области – 90, в Ханты-Мансийском АО – 266, в Красноярском крае – 137, в Иркутской области – 243.