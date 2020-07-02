02 июля 10:49
Центризбирком уточнил данные по голосовавшим «за» и «против» поправок к Конституции
Центризбирком сообщил об обработке 100% бюллетеней на выборах по поправкам к Конституции РФ. По уточненным данным, изменение Основного закона поддержали 77,92% избирателей, а 21,27% высказались против
Фото: severpost.ru
Центризбирком сообщил об обработке 100% бюллетеней на выборах по поправкам к Конституции РФ. По уточненным данным, изменение Основного закона поддержали 77,92% избирателей, а 21,27% высказались против.
В ЦИК также подтвердили, что в Ненецком АО большинство голосовавших не поддержали поправки (54,6% голосов против). Этот регион стал единственным в России, где местные жители высказались против поправок.
Не поддержали изменения Конституции также россияне, которые сейчас находятся в Нью-Йорке, Берлине и Вене, сообщает РИА Новости.
Общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65%.