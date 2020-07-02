«Ростелеком» сообщил о росте числа DDoS-атак на образовательные учреждения, которые устраивают школьники
«Ростелеком» зафиксировал пятикратный значительный рост количества DDoS-атак на различные ресурсы во время режима самоизоляции по сравнению с прошлым годом. Большая часть атак пришлась на образовательные ресурсы
«Ростелеком» зафиксировал пятикратный значительный рост количества DDoS-атак на различные ресурсы во время режима самоизоляции по сравнению с прошлым годом. Большая часть атак пришлась на образовательные ресурсы. В госкомпании считают ответственными за эти атаки школьников, которые с конца марта находились на дистанционном обучении.
В период самоизоляции c марта по май 2020 года число DDoS-атак выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило цифру в 7 тысяч. В апреле этот показатель увеличился на 88% по сравнению с январем.
Самый большой рост количества DDoS-атак пришелся на образовательные ресурсы. Атаки в основном осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, а также площадки для онлайн-проверки уроков. При этом мощность атак снизилась, что может говорить о низкой квалификации злоумышленников.
В «Ростелекоме» считают, что эти атаки осуществляли школьники, которые «хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей - свои дневники», сообщает РБК.
«Школьники уже вполне могут самостоятельно ддосить образовательные порталы или, возможно, даже находить финансирование для использования услуг сторонних исполнителей», - отметил в свою очередь технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.