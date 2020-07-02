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Общество
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02 июля 08:14

На Красной площади задержали участников акции против «пожизненного» президентства Владимира Путина

На Красной площади вечером 1 июля прошла акция «2036», участники которой выложили своими телами эту цифру на брусчатке. Цифра 2036 означает год, до которого Владимир Путин сможет оставаться президентом страны в случае принятия поправок к Конституции

На Красной площади задержали участников акции против «пожизненного» президентства Владимира Путина
Фото: Telegram-канал "Правозащита Открытки"

На Красной площади вечером 1 июля прошла акция «2036», участники которой выложили своими телами эту цифру на брусчатке. Цифра 2036 означает год, до которого Владимир Путин сможет оставаться президентом страны в случае принятия поправок к Конституции. Напомним, что ключевой поправкой является обнуление президентских сроков действующего главы государства.

Полиция задержала всех участников протестной акции. Их доставили в ОВД «Китай-город», сообщает «Правозащита Открытки».

В акции «2036» приняли участие восемь человек. Это московские муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева, сообщает «Дождь».

На Красной площади во время проведения протестной акции также был замечен ведущий государственного телеканала «Россия 1» Андрей Малахов. Сам он заявил, что пришел посмотреть на мобильный театр по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, а его в итоге «приписали к собравшимся на Пушкинской площади».

«Друзья, успокойтесь, я вне политики и проголосовал сегодня за поправки к Конституции», - сообщил Малахов в своем Instagram.

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