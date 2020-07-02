Ненецкий АО стал единственным регионом, жители которого проголосовали против изменения Конституции
Согласно официальным данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 20,2 тысячи жителей НАО (58,%). Из них 54,6% проголосовали против изменения Основного закона, а «за» высказались 44,4%. Еще 205 бюллетеней признаны испорченными
Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, жители которого проголосовали против поправок к Конституции РФ.
Согласно официальным данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 20,2 тысячи жителей НАО (58,%). Из них 54,6% проголосовали против изменения Основного закона, а «за» высказались 44,4%. Еще 205 бюллетеней признаны испорченными.
Также сообщалось, что против поправок в Конституции высказалось большинство жителей республики Коми, однако в Центризбиркоме данную информацию опровергли. В комиссии заявили, что якобы произошла техническая ошибка во время публикации данных.
В ЦИК заявили, что опубликованная цифра 68,88% отражала количество поддержавших поправки, а 29,93% - это количество голосов против. После подсчета 30,62% протоколов по региону следующие данные: «за» — 66,59%, «против» — 32,41%, сообщают РИА Новости.
Против изменения Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина проголосовали и на двух избирательных участках Москвы. Так, на избирательном участке № 2916 в Митино за поправки проголосовали 192 человека, а против — 220 человек. На участке № 2856 в районе Филевский парк за поправки проголосовали 232 избирателя, а против — 263 человека, сообщают «Открытые медиа».