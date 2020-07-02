02 июля 07:47
Почти 80% российских избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ
По данным комиссии, 77,93% избирателей поддержали предлагаемые властями правки, в том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина. Против высказались 21,26% россиян
Центральная избирательная комиссия к 7 утра 2 июля обработала 99,9% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции ПФ. По данным комиссии, 77,93% избирателей поддержали предлагаемые властями правки, в том числе и обнуление президентских сроков Владимира Путина. Против высказались 21,26% россиян.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что явка на голосование составила 65%.
Также сообщается, что на избирательном участке № 2783 в Москве (район Раменки) результаты голосования были признаны недействительными, так как там был зафиксирован вброс бюллетеней. На видео попали три члена УИК, которые вбрасывают пачки с бюллетенями в урну для голосования.
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