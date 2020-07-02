«Комсомольская правда» и «Царьград» опубликовали фейковую переписку журналиста «Медиазоны»
Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали на своих сайтах переписку, которая якобы принадлежит журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, пострадавшему от действий силовиков на избирательном участке
Газета «Комсомольская правда» и телеканал «Царьград» опубликовали на своих сайтах переписку, которая якобы принадлежит журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, пострадавшему от действий силовиков на избирательном участке.
На сайте «КП» были опубликованы скриншоты переписки с человеком, в чьем профиле в Telegram стоит та же фотография, что и в аккаунте Френкеля. Аккаунт этого человека называется «David Frenkel». Позднее скриншоты появились в телеграм-канале «Голос Мордора» и на сайте «Царьграда».
Пользователь «David Frenkel» в переписке приглашает неназванного собеседника подъехать на избирательный участок № 2191, где, как он выразился, его будут «п******» (избивать). На уточняющий вопрос, кто это будет делать, человек ответил: «Менты, конечно же».
Сам Давид Френкель в разговоре с «Медиазоной» назвал переписку фейковой. В свою очередь главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин заявил изданию «Подъем», что «люди журналистского и чиновничьего сословия зачастую, когда мы печатаем переписку, говорят, что это фейк, клевета, но если ты это не подтверждаешь, тогда ты можешь обратиться в суд».
Напомним, что журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю сотрудники полиции сломали руку при попытке вывести его с избирательного участка №2191 в Санкт-Петербурге. В нападении участвовали полицейский Денис Дмитриев и наблюдатель, бывший муниципальный депутат от «Единой России» Дмитрий Абрамов. Врачи диагностировали у Френкеля перелом руки, журналисту сделали операцию, сообщает «Медуза». При этом в полиции утверждали, что на журналиста никто не нападал.