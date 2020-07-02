Борцы с коррупцией обнаружили у соавтора поправок к Конституции квартиру в Швейцарии
Директор ЦАП Алексей Карнаухов сообщил, что в рамках гражданского контроля борцы с коррупцией обнаружили «признаки незаконного обогащения» одного из авторов поправок к Конституции РФ
Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить соответствие доходов директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талии Хабриевой ее расходам.
Директор ЦАП Алексей Карнаухов сообщил, что в рамках гражданского контроля борцы с коррупцией обнаружили «признаки незаконного обогащения» одного из авторов поправок к Конституции РФ, сообщает «Дождь».
Согласно данным ЕГРН, Талия Хабриева владеет загородным домом, стоимость которого превышает совокупные доходы ее семьи более, чем в три раза. Кроме того, чиновница имеет апартаменты в швейцарском городе Монтре.
Стоимость загородного дома оценивается в 350 млн рублей, а стоимость швейцарской недвижимости составляет 100 млн рублей. При этом общий доход семьи Хабриевой за последние 8 лет составил 201 млн рублей.