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01 июля 08:38

Генпрокурор Игорь Краснов уволил своего подчиненного из-за скандала с нападением на полицейских

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уволил заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ГП РФ Игоря Мыльникова, который в пьяном виде оскорбил и ударил сотрудника полиции

Генпрокурор Игорь Краснов уволил своего подчиненного из-за скандала с нападением на полицейских

Генеральный прокурор России Игорь Краснов уволил заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ГП РФ Игоря Мыльникова, который в пьяном виде оскорбил и ударил сотрудника полиции. Ранее СМИ сообщали, что прокурор не просто пытается замять это дело, но и инициировать уголовное дело в отношении полицейских.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что уголовное дело Игорю Мыльникову не грозит, но его могут привлечь к административной ответственности за неповиновение сотрудникам полиции.

Однако самим полицейским все же грозит уголовное дело, поскольку они не имели права проводить привод и личный досмотр сотрудника прокуратуры, если он не задержан на месте преступления. В данном случае Мыльников представился и его задержали не за преступление. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Напомним, что видеозапись с потасовкой между нетрезвым человеком и сотрудниками полиции была опубликована на YouTube-канале «Гулагу-нет». Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что нетрезвым человеком оказался высокопоставленный прокурор Игорь Мыльников. Также сообщалось, что друзья прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудникам управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело о нападении на полицейских и привлечь к ответственности сотрудников МВД.

Сотрудники ФМБ приехали в отдел полиции, где находился задержанный Мыльников, пытались его освободить, а также пытались уничтожить материалы дела. Сотрудники спецслужб при этом угрожали полицейским «последствиями».

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