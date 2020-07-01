Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отказалась отвечать на вопрос о своем дорогостоящем гардеробе
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором попросил ее ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о ее дорогостоящем гардеробе
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором попросил ее ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о ее дорогостоящем гардеробе. Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о костюмах чиновницы стоимостью в несколько сотен тысяч рублей.
В своем письме Евгений Ступин задал Анастасии Раковой четыре вопроса: действительно ли ее гардероб в сумме стоит 15 миллионов рублей; на какие доходы она купила эти вещи; чем объясняется несоответствие ее доходов и расходов и не считает ли она недостойным для чиновника поведением «нарочитую демонстрацию сверхдорогих предметов одежды» при среднем доходе пенсионеров в Москве на уровне 15-20 тысяч рублей.
Письмо депутата из аппарата Анастасии Раковой было перенаправлено в Управление госслужбы и кадров правительства Москвы, где Ступину ответили, что всю информацию о вице-мэре он может найти на портале mos.ru в разделе «Власть». На этой странице перечислены факты биографии Раковой и ее карьерный путь в правительстве Москвы. Информации о доходах чиновницы там нет.
«Наша власть не собирается предоставлять информацию о чиновниках, чьи расходы явно не соответствуют доходам. Они себя считают неподотчетными нам, и хотят, чтобы так продолжалось до 2036 года», - отметил Евгений Ступин.