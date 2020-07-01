В двух московских районах аннулировали более 600 бюллетеней надомного голосования по поправкам
В двух московских районах аннулировали более 600 бюллетеней участников голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующее решение принято из-за нарушений при проведении надомного голосования
В двух московских районах аннулировали более 600 бюллетеней участников голосования по поправкам к Конституции РФ. Соответствующее решение принято из-за нарушений при проведении надомного голосования.
Руководитель общественного штаба по контролю за голосованием в Москве Илья Массух сообщил «Интерфаксу», что в одном из районов количество надомных проголосовавших по бумагам было в 10 раз ниже, чем количество бюллетеней, которые принесли. Всего на двух участках было аннулировано 600 бюллетеней. В каких районах Москвы были аннулированы бюллетени, Массух не сообщил.
В свою очередь в Мосгоризбиркоме сообщили, что аннулировали 436 бюллетеней на избирательных участках № 2771 и № 2773 в Раменках. Еще пять бюллетеней были признаны недействительными на участке № 1403 в Лефортово, где один человек проголосовал за всех своих родственников.