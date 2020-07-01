Китайские ученые выявили новый опасный для человечества вирус
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа G4 EA H1N1, который может быть опасен для человека. Вирус был выявлен в ходе исследования 30 тысяч мазков из носов свиней, которые были взяты на бойнях по всему Китаю
Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа G4 EA H1N1, который может быть опасен для человека. Вирус был выявлен в ходе исследования 30 тысяч мазков из носов свиней, которые были взяты на бойнях по всему Китаю.
По словам специалистов, выявленный вирус представляет собой генетическую смесь птичьего гриппа и свиного гриппа H1N1, который в 2009 году вызвал пандемию и привел к смерти около 20 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что внимательно ознакомится с исследованиями китайских ученых и заявлениями о том, что новый вирус может быть опасен для человечества.
«Это также подчеркивает, что мы не можем снижать нашу защиту от гриппа. Мы должны быть бдительными и продолжать наблюдение даже во время пандемии коронавируса», - заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, слова которого приводит Reuters.