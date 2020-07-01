Минспорта России предложило предоставить налоговые льготы родителям юных спортсменов
Министерство спорта России подготовило законопроект о предоставлении родителям несовершеннолетних спортсменов налогового вычета по расходам на их спортивную подготовку. Размер социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год
Министерство спорта России подготовило законопроект о предоставлении родителям несовершеннолетних спортсменов налогового вычета по расходам на их спортивную подготовку. Размер социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год.
Законопроект Минспорта направлен на поддержку родителей, оплачивающих занятия детей в центрах спортивной подготовки в возрасте до 18 лет. Проект документа опубликован для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы, сообщает РБК.
Отзывов от федеральных органов исполнительной власти и спортивных федераций на законопроект пока не поступало.
В Министерстве спорта также отметили, что в 2019 году спортивную подготовку проходили более 1,8 млн детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из них более 64 тысяч детей занимались спортом на платной основе.