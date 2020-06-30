В Петербурге на избирательном участке №2119 полицейские сломали руку журналисту «Медиазоны»
В Санкт-Петербурге на избирательном участке №2119 сотрудники полиции сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Сейчас в МВД уверяют, что никакого нападения на журналиста не было
В Санкт-Петербурге на избирательном участке №2119 сотрудники полиции сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Сейчас в МВД уверяют, что никакого нападения на журналиста не было.
На избирательном участке №2119 независимым членам комиссии с правом решающего голоса отказывались предоставить документацию об уже проголосовавших по внесению поправок в Конституцию.
Затем сотрудники полиции пытались удалить журналиста «Медиазоны» с избирательного участка и сломали ему руку. По словам потерпевшего, это сделал полицейский с номером 009175. Представитель движения «Наблюдатели Петербурга» сообщил, что на участке вместе с полицией находились «подозрительные наблюдатели», один из которых наступил Френкелю на ногу, а потом схватил за поврежденную руку.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что нападения на журналиста на Давида Френкеля на избирательном участке № 2119 не было, а полицейские лишь пытались удалить его, поскольку он препятствовал работе комиссии.
В Центризбиркоме пообещали разобраться в данном инциденте. В свою очередь депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский написал обращение в прокуратуру и МВД с просьбой провести проверку ситуации и возбудить уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.