30 июня 16:12
Росавтодор сообщил о подорожании проезда по платной трассе Москва – Петербург
Платная трасса М-10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, подорожает с 1 июля. В Росавтодоре сообщили, что стоимость проезда из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг подорожает со 160 до 200 рублей при наличии в автомобиле транспондера
Фото: tvernews.ru
Платная трасса М-10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, подорожает с 1 июля. В Росавтодоре сообщили, что стоимость проезда из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг подорожает со 160 до 200 рублей при наличии в автомобиле транспондера. Для автомобилей без транспондера проезд подорожает до 250 рублей.
В обратном направлении по воскресным дням с транспондером проезд подорожает с 200 до 240 рублей, а без транспондера стоимость поездки составит 300 рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Для владельцев абонементов 10 поездок из Москвы в Зеленоград обойдутся в три тысячи рублей, 20 поездок – в пять тысяч, а 30 поездок – в шесть тысяч.