Высокопоставленный прокурор напал на сотрудников полиции и теперь пытается «замять» дело
Заместитель начальника одного из управлений Генпрокуратуры Игорь Мыльников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с сотрудниками полиции, а сейчас пытается «замять» дело
Заместитель начальника одного из управлений Генпрокуратуры Игорь Мыльников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с сотрудниками полиции, а сейчас пытается «замять» дело, сообщает «Первое антикоррупционное СМИ» (ПАСМИ).
Портал Gulagu.net в свою очередь сообщает, что подчиненный генпрокурора Игоря Краснова пытается переложить всю ответственность на полицейских и подставить их под уголовное дело с помощью своих связей в ФСБ.
Ранее на YouTube-канале «Гулагу-нет» было опубликовано видео потасовки между нетрезвым мужчиной и сотрудниками полиции. Мужчина обращается к силовику «Антошка» и предлагает тому «пробить его фамилию в интернете». «Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли», - говорит человек, после чего снимает по просьбе полицейского ремень, но не отдает его правоохранителям, а бьет патрульного рукой и ногой.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал, что опубликовать запись попросили сотрудники полиции. По их словам, нетрезвым мужчиной был замначальника управления Генеральной прокуратуры «с очень большими связями в ФСБ». Полицейские также рассказали, что дело пытаются замять, а патрульных обвинить в превышении должностных полномочий. «Очевидно из этого видео, что именно прокурор ведет себя по-хамски и бьет первым сотрудников МВД», - отметил Осечкин.
По данным правозащитника, друзья прокурора передали взятку в размере 8 млн рублей неназванным сотрудника управления «М» ФСБ и руководителям ГУСБ МВД, чтобы «замять» дело своего нетрезвого коллеги и одновременно возбудить уголовное дело против задержавших его полицейских.
Общественник обратился к начальнику УСБ ГУ МВД по Москве, начальнику УСБ ФСБ России, генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию и провести проверку по признакам совершения таких преступлений, как дача взятки, подлог и насилие в отношении представителя власти и оскорбления представителя власти.
Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Игорь Мыльников является членом мотоклуба Harley Davidson H.O.G (HARLEY OWNERS GROUP) Iron Birds Chapter, основанного сыном бывшего генпрокурора России Артемом Чайкой.