30 июня 14:54
В ООН сообщили о нарушении прав россиян под предлогом борьбы с коронавирусом
В ходе 44-й сессии по правам человека верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила, что российские власти фактически использовали пандемию как предлог для ограничения прав населения
В ООН зафиксировали нарушение прав граждан в России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В ходе 44-й сессии по правам человека верховный комиссар ООН Мишель Бачелет заявила, что российские власти фактически использовали пандемию как предлог для ограничения прав населения.
«В Российской Федерации, Китае, Косово, Никарагуа и многих других странах отмечаются сообщения об угрозах и запугиваниях журналистов, блогеров и гражданских активистов, особенно на местном уровне, с явной целью сдерживать критику властей», - заявила Бачелет.
Отметим, что ранее российские правозащитные организации подготовили для ООН доклад об ограничении свобод и нарушении прав граждан под предлогом борьбы с коронавирусом.