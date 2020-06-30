Мэр индонезийского города встала на колени перед медиками из-за пандемии коронавируса
Мэр Сурабая Три Рисмахарини во время встречи с медицинскими работниками встала перед ними на колени и заплакала. Чиновница попросила у медиков прощения за все трудности, с которыми им пришлось столкнуться
Мэр Сурабая (Индонезия) Три Рисмахарини во время встречи с медицинскими работниками встала перед ними на колени и заплакала. Чиновница попросила у медиков прощения за все трудности, с которыми им пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.
Во время встречи с мэром пульмонолог из больницы доктора Соетомо в городе Сурабая рассказал, что медучреждение переполнено коронавирусными пациентами, а болезнь продолжает распространяться высокими темпами, так как большинство граждан пренебрегает мерами безопасности.
После выступления врача Три Рисмахарини встала из-за стола, вышла в зал и упала на колени перед медиками со словами «пожалуйста, не вините нас», сообщает РБК.
По данным местных СМИ, провинция Восточная Ява стала эпицентром распространения коронавируса в Индонезии. По данным на 29 июня там было зафиксировано 11,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Индонезии выявлено 55 тысяч случаев заражения COVID-19.