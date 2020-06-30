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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
30 июня 13:58

Владимир Путин обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Владимир Путин во время визита в Ржев обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, ключевой из которых является обнуление его президентских сроков

Владимир Путин обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Владимир Путин во время визита в Ржев обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, ключевой из которых является обнуление его президентских сроков. Напомним, что 1 июля станет финальным днем голосования, которое продолжалось целую неделю.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», - заявил Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Глава государства также поблагодарил всех россиян, которые уже приняли участие в голосовании.

«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный», - добавил президент.

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