30 июня 13:47
Международный Женевский автосалон из-за коронавируса проведут только в 2022 году
В заявлении организаторов салона говорится, что автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу и участникам выставки необходимо время для того, чтобы оправиться от последствий пандемии
Фото: telehaus.com.ua
Международный Женевский автосалон в 2021 году отменили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие должно было состояться еще в марте 2020 года, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его перенесли на следующий год.
Организаторы Женевского автосалона рассчитывают, что мероприятие состоится хотя бы весной 2022 года, сообщает РБК.
В заявлении организаторов салона говорится, что автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу и участникам выставки необходимо время для того, чтобы оправиться от последствий пандемии. Кроме того, из-за коронавируса не представляется возможным собрать 600 тысяч посетителей и еще 10 тысяч сотрудников СМИ.