Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун выступил против поправок
Голосование по поправкам к Конституции, несомненно, главное событие этого лета. От результатов будет зависеть то, как стране придется жить в ближайшие годы, а то и десятилетия
Голосование по поправкам к Конституции, несомненно, главное событие этого лета. От результатов будет зависеть то, как стране придется жить в ближайшие годы, а то и десятилетия.
Голосование — одна важнейших тем и в СИЗО, о чем нам рассказал бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, который уже более двух лет содержится в заключении, хотя его вина не доказана.
Шестун, находящийся в данный момент в «Матросской тишине», уже отдал свой голос, и он проголосовал против поправок, как и его сосед по камере. Однако Александр Вячеславович отметил, что в данном СИЗО взгляды все же скорее индифферентные. В «Лефортово» или в «Кремлевском централе» публика более политизированная, и там скорее всего все бы голосовали против, а простым заключенным без разницы - тем более некоторых пугают карцером, если отказываются голосовать.
«25 июня в «Матросской тишине» всех заключённых заставляли заполнять бюллетени по поправкам в Конституцию и опустить в переносную урну, несмотря на то, что общероссийский день голосования - 1 июля. Это происходило возле тюремных камер в коридоре, а не в административном корпусе СИЗО, как обычно. Сотрудники ФСИН со спущенными на шею масками требовали от арестантов надеть маски и перчатки для съемки на видеорегистратор. Кабинок для тайного волеизъявления народа не было. Предварительное голосование даёт безграничные возможности для подтасовок результатов плебисцита. Наблюдателей, разумеется, нет. Показуха!», - отмечает Шестун.
Бывший глава Серпуховского района также отмечает, что сотрудники ФСИН настроены негативно по поводу голосования. К слову, высказал он свое мнение и о самих поправках: «В видеороликах по телевизору агитаторы призывают голосовать за изменения в Конституцию, акцентируя внимание на второстепенных поправках: защита русского языка, вера в Бога, забота о животных... Обнуление сроков Путина, ведущих к его пожизненному правлению, обсуждается только оппозицией в интернете и независимых газетах. Всем очевидно, что за множеством поправок Кремль хочет закамуфлировать самую важную. Однако нашелся смелый и принципиальный губернатор. Впервые по «Вести 24» Андрей Воробьев честно и открыто заявил, что основная цель плебисцита - это сохранение власти Владимира Путина как «атланта», на котором держится Россия», - завершл Шестун.
Отметим, что голосование продлится до 1 июля и явка, судя по сообщениям в СМИ, бьет все возможные рекорды.