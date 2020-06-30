30 июня 12:58
В Петербурге чиновников Госстройнадзора Минобороны заподозрили в создании ОПГ
В Петербурге сотрудники военной контрразведки и экономической полиции задержали несколько руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны РФ. Чиновников подозревают в создании ОПГ
В Петербурге сотрудники военной контрразведки и экономической полиции задержали несколько руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны РФ. Чиновников подозревают в создании ОПГ.
По данным «Фонтанки», в рамках дела силовики провели десятки обысков, в том числе в офисах двух строительных компаний, которые являются застройщиками на объектах Минобороны. Также обыски прошли в главном офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора ведомства.
По делу о создании преступной группы допрашиваются высокопоставленные военные из руководства отдела Госстройнадзора.