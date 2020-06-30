30 июня 12:51
Власти Московской области анонсировали новые послабления карантинных ограничений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие всех детских садов в регионе с 6 июля. Чиновник отметил, что у жителей области был «огромный спрос» на возобновление работы детских садов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие всех детских садов в регионе с 6 июля. Чиновник отметил, что у жителей области был «огромный спрос» на возобновление работы детских садов.
«Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно, поэтому после анализа с главным санитарным врачом такая возможность появилась», - сообщил Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
С 1 июля в Подмосковье заработают ЗАГСы и спортивные объекты, а с 15 июля возобновится работа летних лагерей.
Фактически в Московской области из ограничений останутся только масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на работу фудкортов и кинотеатров.