В Алтайском крае и Омской области 30 сотрудников избиркомов заразились коронавирусом
Председатель омского облизбиркома Алексей Нестеренко сообщил, что заболевшим сотрудникам выдано предписание о недопустимости нахождения в «публичном пространстве». Заболевших сотрудников заменили «резервистами»
В Алтайском крае и Омской области около 30 членов участковых избирательных комиссий заразились коронавирусной инфекцией. Портал «Тайга.Инфо» со ссылкой на председателей избиркомов сообщает, что COVID-19 подтвердился у 17 членов омских участковых избиркомов и у 13 членов УИК в Алтайском крае.
Председатель омского облизбиркома Алексей Нестеренко сообщил, что заболевшим сотрудникам выдано предписание о недопустимости нахождения в «публичном пространстве». Заболевших сотрудников заменили «резервистами».
Напомним, что еще до начала голосования по поправкам в Конституцию сотни членов УИК отказались от работы в связи с риском заразиться коронавирусом и заразить других людей. Рядовые члены избиркомов также были возмущены отказом ЦИКа провели массовое тестирование сотрудников на коронавирус. Организацию всероссийского голосования во время пандемии они назвали преступлением.
В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова уверяла, что проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин.