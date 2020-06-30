30 июня 11:58
На территории Кавказского заповедника исчезло целое озеро
Сотрудники Кавказского заповедника обнаружили пропажу целого озера в горах Сочи. Речь идет об озере Малом, которое расположено на восточном склоне хребта Левая Псеашха
Фото: mountaindreams.ru
Сотрудники Кавказского заповедника обнаружили пропажу целого озера в горах Сочи. Речь идет об озере Малом, которое расположено на восточном склоне хребта Левая Псеашха.
Представители заповедника сообщили, что ученые и раньше замечали резкое снижение уровня воды в озере Малом, но теперь оно полностью исчезло. Сейчас основную часть водоема занимает смесь из камней и грязи, пишет «Сочи Экспресс».
Ученые предполагают, что крупные снежные массы выбили воду из озера и способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен. Таким образом, исчезновение озера стало результатом естественных природных процессов, а не человеческой деятельности.