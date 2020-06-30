Бывшего замглавы Минпромторга оштрафовали на 2 тысячи рублей за дебош в аэропорту
Завьяловский райсуд республики Удмуртия оштрафовал на 2 тысячи рублей бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова за дебош в аэропорту Ижевска. Чиновника признали виновным в мелком хулиганстве
Завьяловский райсуд республики Удмуртия оштрафовал на 2 тысячи рублей бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова за дебош в аэропорту Ижевска. Чиновника признали виновным в мелком хулиганстве.
Инцидент с участием Дмитрия Овсянникова произошел в аэропорту Ижевска 5 апреля. Мужчина в нецензурной и грубой форме отказался проходить предполетный досмотр, оскорбив сотрудников полиции и авиакомпании. Сам Овсянников при этом утверждал, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности.
После инцидента в аэропорту замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за дискредитирующее партию поведение. Единороссы также обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с требованием снять Овсянникова с занимаемой должности. 23 апреля глава правительства отправил замглавы Минпромторга в отставку.