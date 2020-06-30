В Забайкалье военнослужащие, участвовавшие в подготовке Парада Победы, заразились коронавирусом
Сотрудники забайкальского Роспотребнадзора выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих, которые участвовали в подготовке к Параду Победы 24 июня
Сотрудники забайкальского Роспотребнадзора выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих, которые участвовали в подготовке к Параду Победы 24 июня. Главный санитарный врач региона Светлана Лапа заявила, что носителей коронавируса заменили на «резервный состав».
Глава краевого Роспотребнадзора сообщила, что всех участников военного парада тестировали на COVID-19 три раза в неделю. «Да, выявляли заболевших. Да, заменяли на резервный состав. Да, еще продолжается наблюдение. Но из того количества людей, которые живут в теснейшем контакте, при системе четкого отбора и проведения всех мероприятий [выявлялись] ну единицы просто», - заявила Лапа, слова которой приводит «Чита.ру».
Отметим, что глава Минобороны Сергей Шойгу уверял, что к проведению Парада Победы будут преимущественно привлекать военных с иммунитетом с коронавирусу и без признаков инфекционных заболеваний.