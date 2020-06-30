30 июня 10:56
Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с 15 июля
Министр транспорта России Евгений Дитрих раскрыл некоторые детали плана по восстановлению международных авиаперевозок, прерванных из-за пандемии коронавируса
Министр транспорта России Евгений Дитрих раскрыл некоторые детали плана по восстановлению международных авиаперевозок, прерванных из-за пандемии коронавируса.
По словам главы ведомства, первым делом власти собираются запустить рейсы в страны СНГ. «Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку», - заявил министр, слова которого приводит «Интерфакс».
Министр также сообщил, что авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено с 15 июля при условии стабильного сокращения числа заразившихся коронавирусом.