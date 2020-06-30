30 июня 10:46
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 6 693 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 6 693 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период наблюдения выросло до 647 849 человек, из которых 412 650 выздоровели
Фото: Sputnik.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 6 693 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за весь период наблюдения выросло до 647 849 человек, из которых 412 650 выздоровели.
За сутки по стране от коронавируса COVID-19 скончались 154 человека. Всего умерло 9 320 человек.
В Москве выявили 745 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 301, в Санкт-Петербурге – 253, в Нижегородской области – 203, в Свердловской области – 276, в Ростовской области – 94. Продолжается рост числа заразившихся в Ханты-Мансийском АО (+279 заболевших) и в Иркутской области (+242 человека).