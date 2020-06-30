Сотрудники ФСБ задержали сторонника «ИГ», планировавшего теракт во Владикавказе
Сотрудники ФСБ России задержали во Владикавказе сторонника запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство», который планировал устроить взрыв в городе
Сотрудники ФСБ России задержали во Владикавказе сторонника запрещенной в нашей стране террористической организации «Исламское государство», который планировал устроить взрыв в городе.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили «Интерфаксу», что 30-летний россиянин планировал организовать теракт возле здания мэрии Владикавказа. Сотрудники спецслужбы также обнаружили тайник, в котором находились компоненты для изготовления взрывного устройства. В телефоне задержанного сторонника «ИГ» была найдена переписка с другими членами террористической организации из других стран.
По данным ФСБ, после теракта россиянин намеревался выехать на Ближний Восток в зону боевых действий.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».