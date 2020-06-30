Почти половина российских граждан встретила пандемию коронавируса без каких-либо накоплений
Почти 45% российских граждан к началу пандемии коронавируса и введения ограничительных мер не имели сбережений. Об этом говорится в отчете аналитического центра НАФИ
Почти 45% российских граждан к началу пандемии коронавируса и введения ограничительных мер не имели сбережений. Об этом говорится в отчете аналитического центра НАФИ.
29% респондентов заявили, что имели небольшие накопления, однако их оказалось недостаточно, чтобы пережить вызванный коронавирусом кризис. Доля встретивших пандемию с достаточным размером сбережений россиян составила 26 процентов, сообщает РБК.
С разного рода финансовыми трудностями в период пандемии коронавируса столкнулись 46% россиян.
Также сообщается, что в феврале доля россиян, которые «едва сводят концы с концами», составляла 6%, а к началу апреля она выросла до 11%. Доля тех, кому на продукты питание пока хватает, но купить одежду они не могут, выросла к апрелю с 21% до 28%.