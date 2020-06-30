30 июня 08:16
Глава Минтранса с годовым доходом в 9,6 млн рублей купил квартиру в элитном ЖК за 230 млн рублей
Согласно выписке из ЕГРН, в декабре 2019 года эта квартира перешла от застройщика в собственность Москвы, а спустя два месяца она оказалась в собственности г-на Дитриха
Журналисты издания «Метла» обнаружили у министра транспорта России Евгения Дитриха квартиру в Москве примерной стоимостью 230 млн рублей.
Жилплощадь в элитном ЖК Barrin House глава Минтранса приобрел в феврале 2020 года. Площадь квартиры составляет 203,7 кв.м. Согласно выписке из ЕГРН, в декабре 2019 года эта квартира перешла от застройщика в собственность Москвы, а спустя два месяца она оказалась в собственности г-на Дитриха.
Согласно декларациям о доходах, в период с 2015 по 2017 гг. Евгений Дитрих зарабатывал не более 5 млн рублей в год. В 2018 году его доход составил 9,6 млн рублей, что почти в 23 раза меньше рыночной стоимости квартиры.