Меню
Политика
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
30 июня 08:16

Глава Минтранса с годовым доходом в 9,6 млн рублей купил квартиру в элитном ЖК за 230 млн рублей

Согласно выписке из ЕГРН, в декабре 2019 года эта квартира перешла от застройщика в собственность Москвы, а спустя два месяца она оказалась в собственности г-на Дитриха

Глава Минтранса с годовым доходом в 9,6 млн рублей купил квартиру в элитном ЖК за 230 млн рублей

Журналисты издания «Метла» обнаружили у министра транспорта России Евгения Дитриха квартиру в Москве примерной стоимостью 230 млн рублей.

Жилплощадь в элитном ЖК Barrin House глава Минтранса приобрел в феврале 2020 года. Площадь квартиры составляет 203,7 кв.м. Согласно выписке из ЕГРН, в декабре 2019 года эта квартира перешла от застройщика в собственность Москвы, а спустя два месяца она оказалась в собственности г-на Дитриха.

Согласно декларациям о доходах, в период с 2015 по 2017 гг. Евгений Дитрих зарабатывал не более 5 млн рублей в год. В 2018 году его доход составил 9,6 млн рублей, что почти в 23 раза меньше рыночной стоимости квартиры.

Материалы по теме
Семья главы Чечни в начале нулевых годов получила от Управделами президента квартиру в Москве
Журналисты нашли у депутата Госдумы незаконную гостиницу в центре Москвы
ФБК нашел у семьи «скромной» главы Росприроднадзора элитные квартиры в Москве и Ницце
Сейчас на главной
Перестарались
поправки в конституцию
Перестарались
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратится в Центризбирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить данные по голосовавшим на дому в московском районе Раменки
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября
школы
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября
Чиновник отметил, что дети соскучились по школе, да и учителя «тоже хотят видеть своих учеников». При этом в общеобразовательных учреждениях будут введены усиленные меры эпидемиологической защиты
Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Александра Лукашенко
выборы в белоруссии
Белорусские силовики заинтересовались еще одним соперником Александра Лукашенко
Кандидата в президенты Валерия Цепкало проверяют по заявлению турецкого и белорусского бизнесмена Седата Игдеджи, обвиняющего его в том, что тот не заплатил ему за строительство дома
Глава правительства сообщил о росте безработицы в 3,5 раза
безработица
Глава правительства сообщил о росте безработицы в 3,5 раза
Михаил Мишустин сообщил о росте безработицы в России с апреля 2020 года. Число безработных граждан резко выросло после того, как президент Владимир Путин объявил нерабочим целый месяц из-за коронавируса
Авторская колонка
Что Вы творите, Сергей Семенович?
Меня просто разрывает от наглости и лжи богатейших московских властей - Собянина, Департамента здравоохранения, главного врача 64 ГКБ Шараповой. Они опять держат за идиотов всех нас и особенно медиков. Громко обещают медикам щедрые доплаты, на публику рассыпаются в благодарностях, а на деле унижают их и заставляют биться за ими же установленные выплаты
Васильева Анастасия
Житель Новосибирской области смог проголосовать по поправкам за себя и всех своих родственников
поправки в конституцию
Житель Новосибирской области смог проголосовать по поправкам за себя и всех своих родственников
Голосование было организовано в частном доме на улице Клары Цеткин членами выездной комиссии. Этот дом принадлежит Елизавете Дедигуровой. Там прописана она, ее муж, сын, дедушка и мать
Все уже выиграно до вас
поправки в конституцию
Все уже выиграно до вас
Омские журналисты сообщили о меченых билетах лотереи «Мой регион», которая проводится среди участников голосования по поправкам в Конституцию. В этой лотерее ранее выиграла квартиру председатель УИК
Корпорация «Росатом» больше трех месяцев удерживает на «самоизоляции» особо ценных сотрудников
Росатом
Корпорация «Росатом» больше трех месяцев удерживает на «самоизоляции» особо ценных сотрудников
Руководство государственной корпорации около трех месяцев удерживает «критически важных» сотрудников нескольких АЭС на карантине, хотя многие ограничения властями уже давно сняты
Авторская колонка
Золото партии повторило судьбу золота Рейха
То есть – его разворовали. Даже не пытаясь использовать по назначению. В 1980-м году в СССР вышел фильм Алова и Наумова по сценарию Михаила Шатрова. «Тегеран-43». Про немецких нацистов, которые даже во Франции конца 70-х продолжают влиять на всё на свете и ведут себя, как хозяева
Авдерин Валерий
Глава МИД Сергей Лавров затруднился назвать сроки открытия российских границ
карантин
Глава МИД Сергей Лавров затруднился назвать сроки открытия российских границ
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT не смог ответить на вопрос о сроках открытия российских границ, которые были закрыты в конце марта в связи с пандемией коронавируса
Россиянам разрешат подавать жалобы на органы власти через портал «Госуслуги»
портал госуслуг
Россиянам разрешат подавать жалобы на органы власти через портал «Госуслуги»
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что на портале «Госуслуги» будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб
«Выбирайте теперь, кто будет отвечать»
Норильский никель
«Выбирайте теперь, кто будет отвечать»
Сотрудники средств массовой информации из разных регионов России, которые входят в объединение «Синдикат-100», потребовали от Следственного комитета вмешаться в расследование крупной экологической катастрофы в Норильске
Откровенно деструктивные действия властей
поправки в конституцию
Откровенно деструктивные действия властей
Красноярский ведущий информационной программы «Вести» на телеканале ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов уволился из-за нежелания «пиарить откровенно деструктивные действия властей» и «участвовать в этом безумии»
Российских туристов освободили от обязанности предоставлять справки об отсутствии коронавируса
внутренний туризм
Российских туристов освободили от обязанности предоставлять справки об отсутствии коронавируса
Сотрудники санаториев не будут требовать от отдыхающих справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции и об эпидемиологической обстановке в районах их проживания
L’Oreal отказалась от использования слов «белый» и «осветляющий»
расовое неравенство
L’Oreal отказалась от использования слов «белый» и «осветляющий»
Крупная косметическая компания L’Oreal на фоне массовых протестов в США против расового неравенства отказалась от использования в описании своей продукции слова «белый», «отбеливающий» и «осветляющий»
Бизнес
30 сребреников Виталия Орлова
В последней декаде марта, аккурат после начала коронавирусной кампании, в ряде СМИ проскочила информация о заочном аресте бывшего заместителя главы Росрыболовства Александра Тугушева. Арест был санкционирован Октябрьским райсудом Мурманска в рамках дела, возбужденного по заявлению никому не известного совладельца небольшого мурманского ООО
Проживающий в Лондоне россиян смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
поправки в конституцию
Проживающий в Лондоне россиян смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский гражданин, который в настоящее время проживает в Лондоне, смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Мужчина проголосовал в российском посольстве, а затем - онлайн
Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями
экономика
Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями
Согласно постановлению правительства, специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок