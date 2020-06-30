30 июня 08:07
Музыкант Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Сам музыкант назвал свое новое назначение «очередным внезапным поворотом судьбы»
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI. Сам музыкант назвал свое новое назначение «очередным внезапным поворотом судьбы».
«В новой для себя роли я, как и прежде, буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента. Теперь уже и для канала», - написал Сергей Шнуров в своем Instagram.
Ведущий телеканала Гарри Княгницкий сообщил «Дождю», что Сергей Шнуров «займется объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт».
Напомним, что в феврале 2020 года Сергей Шнуров объявил о вступлении в «Партию Роста».
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