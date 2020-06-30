В Москве выявили значительное превышение данных о количестве проголосовавших на дому
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратится в Центризбирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить данные по голосовавшим на дому в московском районе Раменки
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратится в Центризбирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить данные по голосовавшим на дому в московском районе Раменки. Поводом для проверки послужило расхождение в данных о количестве проголосовавших участковой и территориальной избиркомов. Цифры, предоставленные избиркомами, различаются в 10 раз.
Валерий Рашкин показал журналистам копии документы с УИК №2771 и ТИК Раменки, согласно которым, по состоянию на 27 июня для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в территориальной комиссии 26 июня насчитали 393 «надомника», сообщает РБК.
Депутат отметил, что такие данные могут указывать на явную фальсификацию документов общероссийского голосования и покушение на фальсификацию итогов голосования.
Коммунист также намерен требовать проведения проверки на предмет нарушений при проведении надомного голосования по всей Москве.
Между тем, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что сотрудники УИК могли ошибиться «от усталости», поскольку впервые голосование в стране проходит в семидневном режиме.
Проверить ход голосования следует и на участке №1403 в районе Лефортово. О возможной фальсификации или ошибке при голосовании на этом участке сообщили сами избиратели. Так, супруги из Москвы рассказали, что пришли проголосовать, но обнаружили, что они и их дети уже приняли участие в голосовании. В журнале комиссии были указаны их паспортные данные и стояли подписи за полученные бюллетени. Сами москвичи заявили, что не голосовали.
Замглавы общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев сообщил, что данные москвичей по ошибке внесли в списки людей, проголосовавших вне помещения для голосования, то есть дома или на предприятиях. Эксперт рекомендовал Мосгоризбиркому признать недействительными «все бюллетени проголосовавших вне помещения для голосования, содержащиеся в данном сейф-пакете», а также привлечь председателя и секретаря УИК № 1403 к ответственности, сообщает «Медуза».
Напомним, что после первых дней голосования по поправкам в Конституцию президент Владимир Путин заявил, что никаких приписок быть не должно, а глава мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «бить по рукам» тех, кто причастен к принуждению граждан к голосованию и другим нарушениям