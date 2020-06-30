В «РЖД» отозвали приказ главы рязанского отделения о мобилизации сотрудников на голосование по поправкам
Руководство госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД) отозвали приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на голосование по поправкам в Конституцию. В компании заявили, что данный приказ был личной инициативой топ-менеджера
Руководство госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД) отозвали приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на голосование по поправкам в Конституцию. В компании заявили, что данный приказ был личной инициативой топ-менеджера.
В заявлении госкомпании говорится, что «РЖД» и Центризбирком договорились лишь об информировании пассажиров поездов о голосовании по вопросу изменения Основного закона страны, сообщает РБК.
«Что касается данной конкретной телеграммы, то она является инициативой регионального руководителя. В настоящее время телеграмма отозвана. С руководителем проведена необходимая разъяснительная работа», - заверили в «РЖД».
Ранее движение «Голос» обнародовало приказ главы рязанского отделения Московской железной дороги Сергея Дмитрова о мобилизации сотрудников на общероссийское голосование. В этом приказе говорится о том, что результаты первого дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали неудовлетворительную разъяснительную работу с работниками структурных подразделений регионального отделения компании. В это связи начальник просит руководителей структурных подразделений принять меры по активному участию сотрудников в голосовании.