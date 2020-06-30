Проживающая в Израиле россиянка пожаловалась на давление со стороны дипломатов из-за тройного голосования по поправкам
Сотрудники консульства России в Хайфе (Израиль) несколько раз звонили россиянке Яэль Ильински, которая ранее рассказала о своем тройном голосовании по поправкам в Конституцию, и требовали, чтобы ее 17-летняя дочь написала отказ от своего голоса
Сотрудники консульства России в Хайфе (Израиль) несколько раз звонили россиянке Яэль Ильински, которая ранее рассказала о своем тройном голосовании по поправкам в Конституцию, и требовали, чтобы ее 17-летняя дочь написала отказ от своего голоса. Женщина сообщила, что в консульстве выдали ее дочери бюллетень и не стали проверять ее возраст.
По словам Ильински, сотрудник консульства попросил, чтобы ее дочь приехала к ним и написала заявление об отзыве голоса, «потому что не имела права голосовать». Женщина отметила, что сотрудник консульства в Хайфе очень агрессивно с ней разговаривал и пытался оказывать на нее давление.
Позже сотрудник уже попросил приехать в консульство саму Яэль Ильински, сообщает «МБХ медиа».
Напомним, ранее женщина рассказала, что смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Она проголосовала в электронной форме, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. На последнем участке также смогла проголосовать ее 17-летняя дочь, так как ее возраст никто проверять не стал. Зато в посольстве в Тель-Авиве девочке бюллетень не выдали, так как по закону она голосовать пока не может.