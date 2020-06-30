Сахалинская прокуратура проверит жалобы сотрудников обсерваторов на отсутствие стимулирующих выплат
Сахалинская прокуратура начала проверку по факту жалобы сотрудников санатория «Синегорские минеральные воды» и реабилитационного центра «Аралия» на отказ в выплате им стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса
Сахалинская прокуратура начала проверку по факту жалобы сотрудников санатория «Синегорские минеральные воды» и реабилитационного центра «Аралия» на отказ в выплате им стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса.
Прокурорская проверка была назначена после соответствующей публикации «Сахалин.инфо». Издание сообщило, что 80 сотрудников санатория и реабилитационного центра направили губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко открытое письмо с жалобой на невыплату дополнительных денег, а также на нехватку средств индивидуальной защиты.
Обращение сотрудников обсерваторов было перенаправлено в Минздрав, однако в ведомстве заявили, что авторам обращения не положены дополнительные выплаты, поскольку санаторий имеет статус акционерного общества.