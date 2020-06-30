Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября
Чиновник отметил, что дети соскучились по школе, да и учителя «тоже хотят видеть своих учеников». При этом в общеобразовательных учреждениях будут введены усиленные меры эпидемиологической защиты
Новый учебный год в российских школах начнется как обычно, то есть 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Чиновник отметил, что дети соскучились по школе, да и учителя «тоже хотят видеть своих учеников». При этом в общеобразовательных учреждениях будут введены усиленные меры эпидемиологической защиты, сообщает «Интерфакс».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что российские школы откроются 1 сентября, в связи с чем ведомство подготовило рекомендации для организации учебного процесса в школах.
«Учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая», - отметила главный санитарный врач страны.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса учащиеся школ и студенты с конца марта обучаются дистанционно.