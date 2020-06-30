Суд поместил под домашний арест обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора
Пресненский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который обвиняется в получении взятки и совращении несовершеннолетней
Пресненский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который обвиняется в получении взятки и совращении несовершеннолетней.
Следствие направило в суд ходатайство о помещении Дмитрия Натарова в СИЗО, однако суд посчитал достаточным домашний арест, сообщает РИА Новости.
Уголовное дело по факту педофилии в отношении Дмитрия Натарова возбудили в апреле 2020 года. По версии следствия, чиновник с 2016 года писал непристойные сообщения 13-летней дочери своих знакомых, а через два года сводил ее в приватный зал кинотеатра, где вступил с ней в половой контакт.
Дело о взяточничестве возбуждено на основании заявления отца пострадавшей девочки, который является владельцем компании по производству зерна. По словам мужчины, он в течение 10 лет ежемесячно платил Натарову взятки за оказание покровительства.
Дмитрий Натаров был уволен с должности помощника главы Россельхознадзора в конце апреля по просьбе секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.