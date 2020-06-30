В Москве полиция завела дело на зампреда УИК, которая разрешила избирателю проголосовать за свою мать
В Москве сотрудники полиции завели административное дело в отношении заместителя председателя УИК № 447 Ольги Чистяковой, которая разрешила избирателю проголосовать по поправкам в Конституцию за свою мать
В Москве сотрудники полиции завели административное дело в отношении заместителя председателя УИК № 447 Ольги Чистяковой, которая разрешила избирателю проголосовать по поправкам в Конституцию за свою мать. Проголосовать за родственницу мужчине разрешили на основании доверенности.
Наблюдатель Кирилл Григорьев сообщил «МБХ медиа», что избиратель заявил сотрудникам комиссии, что его мать якобы признана судом недееспособной, поэтому он может голосовать за нее на референдумах по доверенности. Члены УИК разрешили мужчине проголосовать за мать.
Наблюдатели с позицией членов УИК не согласились и вызвали полицейских. Правоохранители составили в отношении зампредседателя избиркома административное дело по статье «Незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня». При этом в отношении избирателя дело заводить не стали.
По словам наблюдателя, комиссия решила аннулировать весь пакет бюллетеней, через который голосовал мужчина (всего аннулировали 51 бюллетень).