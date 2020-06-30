30 июня 00:03
Глава правительства сообщил о росте безработицы во время пандемии коронавируса в 3,5 раза
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о росте безработицы в России в 3,5 раза с апреля 2020 года. Число безработных граждан резко выросло после того, как президент Владимир Путин объявил нерабочим целый месяц из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о росте безработицы в России в 3,5 раза с апреля 2020 года. Число безработных граждан резко выросло после того, как президент Владимир Путин объявил нерабочим целый месяц из-за коронавируса.
По словам премьера, число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза. В этой связи, первоочередной задачей для правительства сейчас является борьба с безработицей, сообщает «Интерфакс».
Месяц назад глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в стране официально безработными признаны 2,2 млн человек. По данным Росстата, общее число безработных в апреле было 4,3 млн человек. В процентном соотношении рост безработицы составил 5,8%.