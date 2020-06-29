Житель Новосибирской области смог проголосовать по поправкам за себя и всех своих родственников
Голосование было организовано в частном доме на улице Клары Цеткин членами выездной комиссии. Этот дом принадлежит Елизавете Дедигуровой. Там прописана она, ее муж, сын, дедушка и мать
Житель Искитима Новосибирской области проголосовал по поправкам в Конституцию за себя и всех членов своей семьи.
Издание «Весь Искитим» сообщает, что голосование было организовано в частном доме на улице Клары Цеткин членами выездной комиссии. Этот дом принадлежит Елизавете Дедигуровой. Там прописана она, ее муж, сын, дедушка и мать.
27 июня Елизавета Дедигунова узнала, что дедушка подал бюллетени за себя и еще четырех родственников. Члены ТИК все эти бюллетени приняли.
На горячей линии Центризбиркома женщине заявили, что произошло нарушение и посоветовали обратиться в ТИК. Собеседник также сообщил Дедигуновой, что она и члены ее семьи больше проголосовать не смогут.
«Сегодня пойду и спрошу, почему без паспортов дедушка проголосовал за нас. А если бы он проголосовал за всю улицу? За все 60 домов. Вот такие прозрачные выборы — не требуется ни паспортов, ничего», - посетовала Елизавета Дедигурова.
Напомним, что ранее уже сообщалось о нескольких случаях двойного и даже тройного голосования по поправкам в Конституцию.